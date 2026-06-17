Vídeo: Caminhão da Equatorial pega fogo na Cidade Nova e mobiliza Corpo de Bombeiros

Um caminhão da Equatorial Energia foi registrado em chamas na tarde desta quarta-feira (17), na SN 21, no conjunto Cidade Nova, em Ananindeua.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará foram acionadas e conseguiram controlar o incêndio.

De acordo com informações preliminares, não houve feridos. As circunstâncias do incidente ainda serão apuradas, mas uma possível falha mecânica é apontada como causa inicial do incêndio.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo sendo consumido pelas chamas, chamando a atenção de moradores e motoristas que passavam pela região.