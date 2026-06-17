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Vídeo: Ritmo de sobra! Tata Werneck impressiona seguidores ao surgir tocando bateria

Ao som de ‘Whisky a Go Go’, a artista comandou o instrumento com energia e provou que é multifacetada.

Que Tata Werneck é um furacão de talentos na comédia e na apresentação, todo mundo já sabe. Mas a artista surpreendeu os seguidores ao revelar uma habilidade musical que muitos não conheciam: ela manda muito bem na bateria!

Em um vídeo compartilhado em suas redes sociais, a apresentadora do Lady Night apareceu comandando as baquetas com muito ritmo e energia. A trilha sonora escolhida para o show particular foi ninguém menos que “Whisky a Go Go”, o hino atemporal da banda Roupa Nova.

Sem perder a piada e o clássico tom de autodepreciação que os fãs amam, Tata brincou sobre sua performance e sua altura na legenda da publicação:

“Chiquinha na bateria”, escreveu ela, fazendo referência à famosa personagem do seriado Chaves.

Nos comentários, internautas e amigos famosos encheram a artista de elogios, destacando que, além de fazer rir, ela tem muito ritmo de sobra. Quem sabe a “Boiadeira” ou o Roupa Nova não ganham uma nova baterista na próxima turnê?

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