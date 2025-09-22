segunda-feira, setembro 22, 2025
Desde 1876
SEGURANÇA

Vídeo: carro cai de ponte em Marabá e deixa três mortos

Um motorista, sua esposa e o filho estavam voltando de uma cavalgada quando o carro em que estavam caiu em um igarapé na Estrada do Rio Preto.

Um grave acidente na noite do último sábado (20) chocou a zona rural de Marabá, no sudeste do Pará. Três pessoas da mesma família morreram depois que o carro em que estavam caiu de uma ponte. As vítimas foram o motorista, sua esposa e o filho.

A tragédia aconteceu na Estrada do Rio Preto, perto da Vila Bandinha. Segundo as informações preliminares, a família voltava de uma cavalgada quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo saiu da estrada vicinal que liga a Vila Bandinha à Vila São Raimundo e caiu em um igarapé.

O impacto da queda foi fatal e as três vítimas morreram na hora. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá. Até o momento, os nomes da esposa e do filho não foram divulgados. A tragédia causou grande comoção entre os moradores da região.

