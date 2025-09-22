segunda-feira, setembro 22, 2025
SEGURANÇA
SEGURANÇA

Vídeo: gato laranja aplica golpe e furta loja na China


Um gato laranja está chamando a atenção na China por sua astúcia. Um vídeo registrou o momento em que o felino se aproximou do dono de uma loja, ganhou sua confiança e, em seguida, aproveitou a distração para cometer um furto.

As imagens mostram o animal se esfregando nas pernas do homem, que, cativado pela fofura, se abaixa para acariciá-lo. Enquanto isso, o gato se afasta e, em um movimento rápido, pega um objeto do estabelecimento e foge.

A cena viralizou, divertindo e surpreendendo internautas com a habilidade do animal em usar seu charme para realizar o “roubo”.

