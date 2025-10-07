terça-feira, outubro 7, 2025
Vídeo: Casal é flagrado brincando em equipamentos infantis no Parque Linear da Nova Doca, em Belém

Na noite do último domingo, um casal foi flagrado utilizando brinquedos infantis no recém-inaugurado Parque Linear da Nova Doca, em Belém. O vídeo, gravado por um frequentador, mostra os dois adultos brincando em equipamentos destinados a crianças, gerando críticas e preocupação nas redes sociais.

A denúncia, que circulou com a frase: “Se não colocarem guarda municipal, antes da COP já vai estar tudo quebrado”, viralizou rapidamente e reacendeu o debate sobre a necessidade de maior fiscalização e preservação do espaço público.

O parque foi inaugurado há poucos dias pelo governador Helder Barbalho e pelo presidente Lula, sendo considerado uma das obras de legado da COP30 e símbolo da preparação de Belém para o evento internacional.

Imagem: Reprodução DOL

