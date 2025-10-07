Vídeo: Passageiros passam por momentos de pânico em barco atingido por fortes maresias no Pará

Na tarde desta segunda-feira, passageiros de uma embarcação que seguia de Barcarena para Belém viveram momentos de pânico após o barco ser atingido por fortes maresias durante uma chuva intensa.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram passageiros gritando para que a embarcação parasse, enquanto outros vestiam coletes salva-vidas em busca de segurança.

Se inscreva no canal:

Segundo relatos, situações como essa são comuns neste período do ano, quando chuvas e ventos se intensificam na região.

As autoridades recomendam que, em casos de mau tempo, os passageiros mantenham a calma, utilizem os coletes salva-vidas e aguardem até que as condições de navegação melhorem.

Imagem: Reprodução Internet