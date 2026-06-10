Vídeo: Caso OVNI no Paraná; Apresentador revela exigência de cachê e influenciador faz desabafo alarmante na web

Rogério Vilela, do Inteligência Ltda., expôs bastidores de convite a Mayk Leão, que surgiu chorando e falando em queimar a própria casa.

O caso do suposto OVNI (Objeto Voador Não Identificado) filmado na zona rural de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, ganhou novos e dramáticos desdobramentos. O influenciador Mayk Leão, que está no centro da polêmica, virou assunto após revelações do apresentador Rogério Vilela e por aparecer em forte abalo emocional nas redes sociais.

Revelação de bastidores: Pedido de cachê no Inteligência Ltda.

Durante uma transmissão nesta segunda-feira (8), o humorista e apresentador Rogério Vilela debateu o caso em seu podcast, o Inteligência Ltda., ao lado de convidados de peso como o geólogo Sérgio Sacani e Luciano Tigre. Na ocasião, Vilela revelou que a produção tentou trazer Mayk Leão para dar sua versão dos fatos, mas as negociações esbarraram em termos financeiros.

“A gente tá desde o começo do caso atrás do Mayk, a gente conseguiu falar com ele várias vezes. A princípio ele topou, aí depois queria cachê, a gente explicou que a gente não pagava cachê… A gente tentou falar com ele, mas não teve mais resposta. A gente chamou ele várias vezes, estamos até agora esperando”, desabafou o apresentador.

“Não aguento mais”: Influenciador chora e faz desabafo preocupante

Se por um lado os bastidores do podcast expuseram a tentativa de cobrança de cachê, por outro, a situação psicológica de Mayk Leão acendeu um alerta na internet nesta terça-feira (9/6). O influenciador publicou uma sequência de stories em seu perfil no Instagram visivelmente abalado, chorando e afirmando ter queimado um HD que continha as imagens das câmeras de segurança do suposto avistamento.

Em um relato confuso e alarmante, Mayk mencionou o cansaço extremo e citou até o envolvimento de autoridades e de uma ONG de proteção animal:

“Gente, eu não aguento mais. Eu vou ter que ir pro hospital, sério. Eu não aguento mais, gente, sério, eu tô sucumbindo (…) Eu vou esperar a galera da Luisa Mell, a polícia pegar a Margarida [cabra]. Acho que eles vão fazer a autópsia dela.”

O tom do desabafo subiu de tom em seguida, preocupando os seguidores devido a declarações de teor autodestrutivo: “Gente, eu vou… daqui a pouco eu vou tacar fogo nessa casa. Pagar gasolina e queimar essa casa inteira comigo dentro. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, sério. Não aguento, gente. Não dá mais pra mim, eu não tô aguentando mais”, concluiu.

Até o momento, a equipe do influenciador não emitiu novas notas sobre seu estado de saúde ou sobre o paradeiro das supostas provas do fenômeno ufológico.

Aviso Importante: Se você ou alguém que você conhece está passando por um momento difícil ou expressando pensamentos de automutilação/suicídio, busque ajuda. O CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece apoio emocional gratuito e sigiloso pelo telefone 188 ou pelo site cvv.org.br.