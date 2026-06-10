Vídeo: Indireta? Zé Felipe solta o verbo na madrugada e manda recado; “Sai de perto de gente pessimista”

Com mais de 34 milhões de seguidores, o cantor alertou os fãs sobre pessoas negativas e revelou o que o transforma em “outra pessoa”.

Na madrugada desta quarta-feira, 10 de junho, o cantor Zé Felipe decidiu usar seu alcance de mais de 34 milhões de seguidores para dar um conselho sincero — e misterioso. Em um tom de desabafo misturado com conselho de amigo, o músico alertou o público sobre a importância de se afastar de pessoas pessimistas.

O Conselho da Madrugada: “Sai fora!”

Sem revelar se a mensagem tinha um destinatário específico, o filho do cantor Leonardo foi direto ao ponto ao explicar por que não consegue conviver com quem só enxerga o lado negativo das situações.

“Uma dica antes de dormir, do nada uma dica [risos]. Sai de perto de gente pessimista, que te puxa para trás. Corre, corre! Se você gostar muito dessa pessoa, avisa e manda ela parar com isso”, iniciou o cantor.

Zé Felipe completou o raciocínio explicando o impacto que a negatividade tem no dia a dia:

“Porque não é legal para nada. Não é legal para a própria pessoa que é pessimista, não é legal para quem está perto. Pessoa que tudo o que você fala joga para trás, sai fora. E aconselha essa pessoa a sair disso.”

Humor e Irritação: O Ponto Fraco do Cantor

Mas o papo com os fãs não ficou apenas nos conselhos filosóficos da madrugada. Mais cedo, ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, Zé Felipe foi questionado por um internauta sobre o que mais o deixa irritado na vida.

A resposta? Algo muito comum, mas que transforma o humor do artista completamente: a fome.

“Depende, mas acredita que uma coisa tão besta: fome. Se eu ficar com fome viro outra pessoa. Nossa, nem eu me aguento. Aí com a barriga cheia eu fico suave”, disparou o cantor, mostrando que o bom humor dele depende diretamente de um prato bem servido.