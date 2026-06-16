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SEGURANÇA

Vídeo: Corpo de menina desaparecida após colisão entre rabetas é encontrado em Portel

O corpo da menina que estava desaparecida após uma colisão entre duas embarcações do tipo rabeta foi encontrado no município de Portel, no arquipélago do Marajó.

A criança havia desaparecido após o acidente, que mobilizou equipes de busca e causou grande comoção entre familiares e moradores da região.

Após as buscas, o corpo da menina foi localizado nesta terça-feira (16). As circunstâncias da colisão entre as embarcações e as causas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

O caso provocou comoção no município e reforça os alertas sobre a segurança na navegação em rios da região amazônica.

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