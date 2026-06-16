Vídeo: Policiais de Boston celebram com torcedores de Cabo Verde e viralizam durante a Copa do Mundo

Um vídeo que circula nas redes sociais tem chamado a atenção ao mostrar policiais de Boston celebrando ao lado de torcedores de Cabo Verde em meio ao clima da Copa do Mundo.

As imagens registram momentos de descontração e interação entre os agentes e os torcedores, que comemoravam em clima de festa nas ruas da cidade norte-americana.

A cena rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e foi elogiada por internautas, que destacaram o espírito de união e confraternização proporcionado pelo futebol.

O episódio se soma a outras imagens marcantes registradas durante o torneio, evidenciando como a Copa do Mundo FIFA 2026 reúne pessoas de diferentes nacionalidades e culturas em torno da paixão pelo esporte.