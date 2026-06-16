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Vídeo: “O pós-parto de milhões!”; Viih Tube impressiona com evolução física após duas gestações

Ao som de Xande de Pilares, influenciadora mostra linha do tempo realista de seu processo de emagrecimento.

A influenciadora e ex-BBB Viih Tube usou as redes sociais nesta segunda-feira (16) para mostrar que o tempo e a constância trazem resultados. Entrando na popular trend da música “Clareou”, do sambista Xande de Pilares, ela compartilhou com seus milhões de seguidores um vídeo emocionante que resume sua transformação física e o processo de emagrecimento vivido nos últimos meses.

O registro faz uma linha do tempo realista sobre a maternidade, exibindo imagens de diferentes fases do pós-parto de seus dois filhos, Lua, de 3 anos, e Ravi, de 1 ano — frutos de seu relacionamento com o também ex-BBB Eliezer. Na legenda da publicação, Viih usou o bom humor para conversar com outras mães que acompanham sua rotina:

“Ainda bem que clareou, ou melhor: ainda bem que o pós-parto passa!”, brincou.

Ao som dos versos de superação da música, a criadora de conteúdo comparou momentos distintos de sua rotina, mostrando as mudanças corporais sem filtros e celebrando a evolução de sua saúde e autoestima após as duas gestações seguidas.

Reflexões sobre o Crescimento dos Filhos

Além de compartilhar os cuidados com o próprio corpo, Viih Tube tem dividido com o público reflexões sensíveis sobre o desenvolvimento acelerado dos herdeiros.

Recentemente, ela gravou um momento fofo com a primogênita, Lua, que completou três anos em abril, confessando uma pontinha de saudade da fase de bebê da menina.

“Quando a mamãe descobriu que você já conseguia falar pipoca e não falava mais ‘picoca’, fiquei triste, porque gostava de você falando as palavras erradas. Só que aí fui em busca de palavras que reparei que, talvez, ainda existam chances da senhorita estar aprendendo a falar”, derreteu-se a influenciadora.

A brincadeira também se estendeu ao caçula Ravi, de um ano. Em um vídeo recente, a mamãe coruja apareceu incentivando o bebê a falar suas primeiras palavras, como “mamãe” e “babá”. Entre balbucios, erros e acertos do pequeno, a influenciadora não perdeu a piada na legenda: “Pelo menos mamãe foi certinho”.

Foto reprodução

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