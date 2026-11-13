Vídeo: Sérgio Mallandro quebra o silêncio e revela que clássica pegadinha com Rafael Ilha foi combinada

Humorista admitiu que a cena exibida no ano 2000 era ensaiada e confessou ter ficado entristecido com a reação da mãe do cantor após a repercussão.

O humorista Sérgio Mallandro se pronunciou nesta quinta-feira (12) sobre a repercussão de uma polêmica pegadinha realizada com Rafael Ilha no ano 2000. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele admitiu que a brincadeira foi de “muito mau gosto” e revelou que, ao contrário do que o público acreditava, a cena era inteiramente combinada.

A manifestação ocorreu após Rafael relatar, na série documental A Clínica, da TV Globo, que o episódio o surpreendeu a ponto de desencadear uma recaída no consumo de drogas, além de provocar fortes críticas de sua mãe contra o apresentador.

No vídeo, Mallandro confessou ter ficado entristecido com o desdobramento e com a reação da mãe do cantor. “Ela levou para o coração uma imagem minha que não é verdadeira”, afirmou. Na legenda, ele justificou o silêncio de 26 anos: “Nunca quis falar sobre isso, porque dizer a uma criança que o Papai Noel não existe é chato, né? Mas, com toda essa repercussão, tive que falar!”.

O humorista também contextualizou a intensa disputa por audiência na televisão entre os anos 1990 e 2000 e mencionou Edison Lourenço de Araújo, conhecido como Zero, ex-produtor cuja versão sobre a gravação foi divulgada com exclusividade pela coluna de Lucas Pasin. “Achei até que esse assunto já estava se resolvendo entre mim e o Rafa”, concluiu.

Entenda a polêmica A pegadinha foi gravada para o programa Festa do Mallandro em 2000, quando um homem entrou no camarim de Rafael Ilha fingindo usar drogas após o cantor recusar o pedido. Na série A Clínica, Rafael contou que estava havia três meses sem consumir entorpecentes, reagiu com agressividade ao não saber que a substância era açúcar e que a cena foi ensaiada, sofrendo um forte abalo emocional.

Na véspera do pronunciamento de Mallandro, o ex-produtor Zero afirmou à coluna de Lucas Pasin (Metrópoles) que Rafael sabia da encenação, que a cena foi gravada várias vezes e que o próprio apresentador era inicialmente contrário à execução da brincadeira.