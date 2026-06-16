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Vídeo: Desentendimento entre torcedores argentinos e mexicanos na Times Square, em Nova York

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um desentendimento entre torcedores da Argentina e do México na Times Square, em Nova York, nesta segunda-feira (15).

As imagens registram momentos de discussão e empurra-empurra entre os grupos, em meio à grande movimentação de turistas e visitantes em um dos pontos mais conhecidos da cidade.

O episódio rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, impulsionado pela rivalidade esportiva entre os torcedores.

Até o momento, não há informações sobre feridos ou sobre eventual intervenção das autoridades no local.

O vídeo segue sendo compartilhado por internautas e chama atenção pelo cenário turístico onde ocorreu a confusão.

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