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Vídeo: Mulher de 52 anos é vítima de violência sexual no bairro do Tenoné, em Belém

Uma mulher de 52 anos foi vítima de violência sexual na madrugada desta segunda-feira (15), no conjunto Porto Laranjeira, no bairro do Tenoné, em Belém.

De acordo com as primeiras informações, a vítima saía de casa por volta das 4h30 para trabalhar quando foi surpreendida pelo suspeito, que teria invadido a residência e cometido o crime dentro do imóvel.

Ainda segundo relatos, o agressor já conhecia a rotina da mulher e sabia que ela morava sozinha. Durante a ação, a vítima também foi agredida e, mesmo bastante abalada, conseguiu gritar por socorro, chamando a atenção de vizinhos. O suspeito fugiu logo em seguida.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que busca identificar e localizar o autor do crime.

Por se tratar de um caso de violência sexual, informações que possam expor a vítima são preservadas, conforme previsto em lei.

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