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Vídeo: Funcionárias de companhia aérea foram agredidas por passageira no Aeroporto de Guarulhos

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma confusão envolvendo funcionárias de companhia aérea e uma passageira no Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos.

Nas imagens, a mulher aparece agredindo colaboradoras durante uma discussão ocorrida no terminal, diante de outros passageiros e funcionários.

O episódio rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e chamou a atenção pela intensidade da confusão.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a motivação do desentendimento ou sobre possíveis medidas adotadas após a ocorrência.

As circunstâncias do caso deverão ser esclarecidas pelas autoridades competentes.

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