Ivanna e Kassio são atrações deste domingo para associados da AABB

Tudo sacramentado para apresentação da dupla dos vocalistas Ivanna e Kassio neste domingo, 20, no salão dançante da Associação Atlética Banco do Brasil – AABB, a partir das 14 horas. No transcorrer da programação festiva, a dupla deverá apresentar novos repertórios.

O professor Álvaro Sam apresenta seu show de dança às 10h, estendendo-se até às 12 horas.

Todas providências foram adotadas objetivando o novo sucesso da programação, à frente a presidente Tânia Barbosa. A programação é aguardada com entusiasmo pelos associados e convidados que estão enaltecendo como excelente a nova administração do clube, comandada, por Tânia Barbosa e Arnaldo Lemos, respectivamente, presidente e vice-presidente.

“Estamos trabalhando com determinação e seriedade, sempre procurando o que há de melhor para oferecer aos nossos associados em diversos setores do clube e contando com o retorno de todos, poderemos alcançar nossos objetivos”, explica Tânia Barbosa.

Imagem: Nonato Batista/Divulgação