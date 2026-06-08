terça-feira, junho 9, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomePOLÍCIA
POLÍCIA

Vídeo: Homem é preso após assalto em faculdade na Avenida Almirante Barroso, em Belém

Um homem foi preso após cometer um assalto em uma unidade da faculdade UNIFECAF, localizada na Avenida Almirante Barroso, no bairro de São Brás, em Belém.

Segundo informações, o suspeito entrou na instituição e roubou celulares e dinheiro de funcionários que estavam no local.

A ação criminosa foi interrompida por agentes da Guarda Municipal de Belém, integrantes do Grupamento de Ordem Pública, que participavam da operação Praça Segura e passavam pela região no momento da ocorrência.

Após a abordagem, o homem foi detido e encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais.

O acusado foi apresentado na delegacia e permanece à disposição da Justiça.

WEB-BANNERS-POSTÃO_BANNER-BiLLBOARD-300X100
Artigo anterior
“Amazônia Motirô”: Ópera moderna une tecnologia, sustentabilidade e talento paraense no Theatro da Paz
Próximo artigo
Após sucesso em Marabá, Projeto 50+50 chega a Santarém

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,537FollowersFollow
22,900SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
sos-mulher-320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315