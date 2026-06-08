Vídeo: Homem é preso após assalto em faculdade na Avenida Almirante Barroso, em Belém

Um homem foi preso após cometer um assalto em uma unidade da faculdade UNIFECAF, localizada na Avenida Almirante Barroso, no bairro de São Brás, em Belém.

Segundo informações, o suspeito entrou na instituição e roubou celulares e dinheiro de funcionários que estavam no local.

A ação criminosa foi interrompida por agentes da Guarda Municipal de Belém, integrantes do Grupamento de Ordem Pública, que participavam da operação Praça Segura e passavam pela região no momento da ocorrência.

Após a abordagem, o homem foi detido e encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais.

O acusado foi apresentado na delegacia e permanece à disposição da Justiça.