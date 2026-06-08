Após sucesso em Marabá, Projeto 50+50 chega a Santarém

Após a devolutiva pública realizada em Marabá, no sudeste do Estado, o Projeto Jornada Sociocultural 50+50 da Transamazônica e BR-163 chega a Santarém no próximo dia 12 de junho. Com atividades das 9h às 21h, o evento reúne lançamentos de livros, filmes, documentário e plataforma digital que registram as memórias dos 50 anos da colonização associada à abertura das rodovias Transamazônica e BR-163. Durante o dia, as atividades serão realizadas no Auditório da UFOPA (Unidade Tapajós) e, à noite, em frente ao Museu João Fona, de forma gratuita e aberta ao público.

Resultado de anos de pesquisa, escuta social e documentação histórica nas bacias do Tapajós, Araguaia-Tocantins e Xingu, a iniciativa compartilha com a população um amplo acervo sobre a formação da região. Entre os produtos apresentados estão três livros de memória, cinco filmes curta-metragens, uma plataforma digital com entrevistas e testemunhos da colonização e o documentário de longa-metragem Insurgências, dirigido por Erika Bauer. O filme será exibido na abertura do Festival Cine Alter, no dia 12 de junho. A agenda também contará com debates, rodas de conversa e encontros com pesquisadores, entrevistados e representantes das comunidades participantes.

Desenvolvido a partir de emenda parlamentar do deputado federal Airton Faleiro, o projeto resulta da cooperação entre a Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult), a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), universidades, institutos federais, organizações da sociedade civil e diversas instituições parceiras da Amazônia.

“Depois do grande sucesso da devolutiva em Marabá, chegamos a Santarém com muita expectativa. O Projeto 50+50 registra as memórias dos colonos, agricultores, povos indígenas, comunidades tradicionais e de tantas pessoas que viveram os impactos da abertura da Transamazônica e da BR-163. É um patrimônio histórico construído a muitas mãos e que agora retorna para a sociedade em forma de livros, filmes, documentário e acervo digital”, destaca o deputado Airton Faleiro.

A etapa de Santarém integra o cronograma de circulação do projeto, que seguirá para Altamira, Belém e Brasília.

Devolutiva Pública do Projeto Jornada Sociocultural 50+50 da Transamazônica e BR-163

12 de junho de 2026

9h às 21h

Programação diurna: Auditório da UFOPA (Unidade Tapajós) – Rua Vera Paz, s/n, Bairro Salé, Santarém (PA)

Programação noturna: Em frente ao Museu João Fona – Avenida Adriano Pimentel, s/n, Bairro Prainha, Santarém (PA)

Evento gratuito e aberto ao público.

Fonte e imagem: Agência Pauta Parlamentar