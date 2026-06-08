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Vídeo: Idosa protege criança durante terremoto nas Filipinas

Um vídeo que circula nas redes sociais tem emocionado internautas ao mostrar o momento em que uma idosa arrisca a própria segurança para proteger uma criança durante um forte terremoto na região de Mindanao, nas Filipinas.

As imagens registram a reação da mulher em meio ao pânico provocado pelos tremores. Mesmo diante do risco, ela corre para amparar a criança, protagonizando uma cena de coragem e proteção.

Segundo informações compartilhadas junto ao vídeo, o terremoto teria atingido a região de General Santos, causando momentos de tensão entre moradores.

O registro foi compartilhado por Jenny Rose Lantin Simeon e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, onde internautas destacaram a atitude da idosa diante da situação de emergência.

Vídeo: Jenny Rose Lantin Simeon.

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