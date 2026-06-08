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SEGURANÇA

Vídeo: Câmeras registram furto de veículo no bairro do Marco, em Belém

Um veículo de cor branca, placa QDU-7888, foi furtado na manhã de domingo (7), na avenida Rômulo Maiorana, entre as travessas Mauriti e Barão do Triunfo, no bairro do Marco, em Belém.

O crime foi registrado por câmeras de segurança instaladas na região, cujas imagens podem auxiliar no trabalho de identificação dos responsáveis.

O caso chamou a atenção de moradores e comerciantes da área, que relatam preocupação com ocorrências semelhantes.

Até o momento, não há informações sobre a localização do veículo ou sobre a identificação dos suspeitos.

Qualquer informação que possa contribuir com as investigações pode ser repassada às autoridades pelos canais oficiais de denúncia.

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