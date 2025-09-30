Vídeo: clientes brigam por ofertas na inauguração de supermercado

O foco da confusão eram as promoções, com clientes disputando ferozmente itens como cadeiras de praia.

Um tumulto foi registrado na noite desta segunda-feira (29) durante a inauguração de um supermercado localizado na travessa 14 de Março, no bairro do Umarizal, em Belém.

A confusão generalizada se deu por causa das ofertas e descontos de inauguração. Clientes lotaram o estabelecimento e começaram a brigar na tentativa de garantir os produtos promocionais. O foco do tumulto eram itens como cadeiras de praia, que estavam em promoção especial.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram a intensa movimentação e o descontrole no local. Em um dos vídeos, é possível flagrar o momento em que duas pessoas chegam a disputar fisicamente uma das cadeiras.

O incidente levanta questionamentos sobre a organização do evento e a segurança durante a abertura do novo ponto comercial.

