Cerca de 600 agentes mobilizados para garantir segurança no Amazônia Live em Belém

Belém se prepara para viver momentos grandiosos com o Amazônia Live Hoje e Sempre, e junto disso vem uma grande operação de segurança. Aproximadamente 600 agentes de diferentes forças de segurança vão atuar para garantir que tanto o show flutuante no Rio Guamá quanto o evento no estádio Mangueirão ocorram com tranquilidade para o público.

Serão mobilizados 190 veículos, nove embarcações, uma aeronave e três viaturas de resgate / combate a incêndio e salvamento. Essas estruturas fazem parte das estratégias de policiamento ostensivo e preventivo, controle do trânsito, ordenamento no fluxo e patrulhamento tanto em terra como nas águas.

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ualame Machado, explica que todo o planejamento foi antecipado em conjunto com os organizadores do evento para evitar surpresas e garantir segurança dos presentes.

O Amazônia Live terá dois momentos principais:

Na quarta-feira (17), o show sobre o rio Guamá, com palco flutuante, será evento fechado, com isolamento da área, controle de tráfego de embarcações e fiscalização marítima liderada pela Marinha do Brasil, com apoio da polícia fluvial.

No sábado (20), no Mangueirão, com show gratuito para cerca de 50 mil pessoas, haverá reforço no policiamento das vias de acesso, ordenamento de trânsito, uso de unidades especializadas para emergências, delegacias específicas para grandes eventos, atuação da Delegacia do Torcedor e fiscalização no entorno.

O esquema também prevê atendimento de ocorrências em tempo real, resgate rápido em caso de incidentes, controle de fluxo no entorno dos locais do evento, policiamento montado, motorizado, patrulhamento a pé e sobre veículos aquáticos.

