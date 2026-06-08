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Vídeo: Sem CGI! Netflix mostra primeiro teaser de Scooby-Doo com cachorro real e encanta a web

Prévia de “Scooby-Doo: A Origem” revela versão filhote e fofíssima do personagem icônico ao lado de Salsicha.

Preparem os biscoitos Scooby! A Netflix pegou os fãs de surpresa nesta segunda-feira (8) ao liberar o primeiro teaser oficial de “Scooby-Doo: A Origem”, a nova série em live-action baseada na icônica franquia de mistério criada em 1969.

O grande destaque da prévia foi o próprio Scooby-Doo. Diferente dos filmes dos anos 2000 — onde o protagonista era feito inteiramente por computação gráfica (CGI) —, desta vez o famoso cão será interpretado por um cachorro real. A fofura do filhote escondido em uma área de mata, já usando sua emblemática coleira azul antes de ser encontrado por Salsicha, rapidamente derreteu o coração dos internautas e viralizou nas redes sociais.

O Começo da Mistério S.A.

A produção promete revisitar o passado dos personagens e mostrar como a icônica gangue se conheceu muito antes de se tornarem investigadores profissionais.

Na trama, Salsicha e Daphne estão aproveitando as férias de verão em um acampamento quando cruzam o caminho de um filhote de dogue alemão perdido. O que eles não esperavam é que o carismático cachorrinho pode ser a única testemunha de um misterioso — e sobrenatural — caso de assassinato.

Estreia Global

Considerada uma das franquias mais populares da história da animação mundial, a marca Scooby-Doo acumula décadas de sucesso entre séries animadas, filmes e especiais de TV.

Agora, sob o selo da Netflix, “Scooby-Doo: A Origem” tem sua estreia global confirmada para 2027.

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