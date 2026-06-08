Vídeo: Maya Massafera posa de lingerie e impressiona a web com curvas após procedimentos

Influenciadora compartilhou vídeo ousado nas redes sociais e bumbum volumoso roubou a cena entre os seguidores.

A influenciadora Maya Massafera voltou a agitar as redes sociais ao compartilhar um novo vídeo esbanjando sensualidade e autoconfiança. Usando apenas peças íntimas, a loira colocou o corpão para jogo e exibiu as curvas após passar por recentes procedimentos estéticos.

O grande destaque do registro ficou por conta do bumbum volumoso de Maya, que roubou a cena no vídeo e gerou uma enxurrada de reações imediatas entre seus seguidores. Nos comentários, internautas e fãs elogiaram a nova silhueta e a postura empoderada da influenciadora.

Com o visual renovado e visivelmente satisfeita com a própria imagem, Maya provou mais uma vez que sabe como prender a atenção do público. O clique confiante reforça o momento de celebração de sua autoestima, garantindo que suas transformações não passassem, de forma alguma, despercebidas na web.