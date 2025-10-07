Vídeo: Yhudy, filho de Mileide Mihaile e Wesley Safadão, aparece pela primeira vez após cirurgia no cérebro

Yhudy Lima, de 14 anos, filho de Mileide Mihaile e Wesley Safadão, apareceu pela primeira vez nas redes sociais após passar por uma cirurgia de emergência para a retirada de um tumor benigno na cabeça. O procedimento ocorreu em São Paulo no dia 19 de setembro e durou cerca de três horas.

Na noite de segunda-feira (6), Mileide compartilhou um vídeo do filho brincando animadamente com seus legos na cozinha. Emocionada, ela comentou: “Nada melhor do que você estar com seus filhos com saúde”. Antes disso, Yhudy também apareceu nos stories da mãe para divulgar um bazar que ela está organizando.

O cantor Wesley Safadão também se manifestou, agradecendo as mensagens de apoio e celebrando a recuperação do filho. Ele compartilhou: “Deus é bom o tempo todo!”

A cirurgia foi realizada após Yhudy relatar fortes dores de cabeça durante um corte de cabelo. Exames posteriores diagnosticaram um granuloma eosinofílico, também conhecido como histiocitose de Langerhans, um tumor ósseo benigno localizado no crânio. A biópsia confirmou que não há necessidade de tratamento complementar, como quimioterapia.

Agora em casa, Yhudy está se recuperando bem e retomando suas atividades cotidianas.

Imagem: Reprodução Redes Sociais