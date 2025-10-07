terça-feira, outubro 7, 2025
Governo estuda tarifa zero no transporte público: Haddad confirma estudos em andamento

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta terça-feira (7) que o governo está conduzindo estudos para avaliar a viabilidade da implementação da tarifa zero no transporte público nacional. A iniciativa, solicitada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, visa tornar o transporte coletivo gratuito para os usuários.

Durante entrevista ao programa “Bom Dia, Ministro”, Haddad explicou que o Ministério da Fazenda está realizando uma análise detalhada do setor, buscando entender os custos envolvidos, os subsídios públicos existentes e as contribuições das empresas por meio do vale-transporte. O objetivo é identificar formas adequadas de financiar o sistema de transporte público.

O estudo em andamento busca responder a questões fundamentais, como o custo real do setor, o nível de subsídios públicos, a participação das empresas e dos trabalhadores no financiamento, além de identificar gargalos tecnológicos e oportunidades de inovação.

Embora a proposta ainda esteja em fase de estudo, ela já está sendo considerada como uma possível bandeira na campanha de reeleição do presidente Lula em 2026.

Imagem: Reprodução

