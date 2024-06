Abalado, Ralf relata que não via Chrystian há quatro anos

O cantor Ralf revelou que não via seu irmão, Chrystian, há quatro anos. Ele estava entre os familiares que compareceram ao velório do artista, nesta quinta-feira (20).

Ralf foi um dos primeiros a chegar para a cerimônia fúnebre.

Os dois formavam uma dupla sertaneja, mas depois iniciaram uma carreira solo. Por conta de agenda, eles não se viram por vários anos.

– Fazia quatro anos, porque não coincidia. Eu fazendo show em um lugar e ele em outro. Mas é meu irmão, isso é muito importante – disse Ralf.

No velório, realizado em São Caetano do Sul (SP), também estavam a viúva de Chrystian, Key Vieira, e os dois filhos do casal. O sertanejo morreu na noite de quarta-feira (19), aos 67 anos.

Chrystian estava internado no Hospital Samaritano, na Zona Oeste da capital paulista. Segundo a unidade de saúde, ele teve uma infecção generalizada em decorrência de pneumonia. As informações são do G1.

Fonte: Pleno News Foto: Van Campos/Agnews