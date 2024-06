Unimed se recusa pagar tratamento fisioterápico de cliente

O menino Rogerinho fazia tratameto fisioterápico em uma clínica especializada indicada pela Unimed havia um ano e nove meses. Todavia, o tratamento foi interrompido pela clínica, tendo em vista que o plano dele se recusa a continuar efetuando o pagamento. As informações foram divulgadas pela família da criança que, nessa sexta-feira, fará um ato público em frente ao Ministério Público para exigir que a empresa de saúde continue honrando seus compromissos, um direito de todos os clientes e, ao mesmo tempo, consumidores.

Para completar, a Unimed se recusa a pagar os meses anteriores, desde que se recusou a continuar bancando o tratamento da criança.

A família do menino avisa que irá procurar seus direitos e está convocando, pelas redes sociais, que as famílias se unam a essa manifestação, afinal, todos os clientes da Unimed estão sujeitos a passarem pelas mesmas humilhações.

A reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ procurou a assessoria da Unimed. A assessoria se comprometeu a enviar uma nota esclarecendo os fatos e disse até saber do que se tratava, porém, até o fechamento desta reportagem, a nota não chegou na redação.

Imagens: Divulgação