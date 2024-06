Espaço + Inclusão, da Equatorial Pará, abre inscrições para o segundo Arrastão do Pavulagem, neste domingo, 23

São disponibilizadas 20 vagas para pessoas com espectro autista e PCD’s, com direito a um acompanhante. Interessados devem realizar cadastro no perfil do Instagram da distribuidora de energia.

Nesta quinta-feira, 20, a Equatorial Pará abriu as inscrições para o Espaço + Inclusão que funcionará no segundo Arrastão do Pavulagem deste domingo, 23. A área, localizada na praça Waldemar Henrique, em frente ao palco onde ocorrem as apresentações musicais, é destinada às pessoas com espectro autista e, também, PCD’s.

O local oferece 20 vagas para o público aproveitar a programação com conforto em instalações adaptadas, além de contar com atendimento e auxílio exclusivo de assistentes sociais. Cada inscrito tem direito a um acompanhante.

Para garantir o acesso ao local para o segundo Arrastão, a pessoa deve se cadastrar no link que está disponível na bio do Instagram da Equatorial Pará. Nele, serão requeridos os dados pessoais e a carteira PCD ou Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista do solicitante. O cadastro gerará uma confirmação de inscrição. No dia do evento deve ser apresentado qualquer documento com foto do participante.

Para Michelle Miranda, analista de sustentabilidade da Equatorial Pará, esta é uma oportunidade de difundir e democratizar a cultura para todos os públicos.

“O Espaço + Inclusão foi um sucesso no primeiro domingo do Pavulagem. A Equatorial Pará entende a importância da cultura e, por isso, busca incluir as pessoas, de acordo com as suas necessidades, nessa grande festa. Nosso objetivo é proporcionar acesso igualitário à festividade”, finaliza Michelle.

Serviço:

Inscrições para o Espaço + Inclusão no arrastão do Arraial do Pavulagem

Onde: praça Waldemar Henrique

Quando: 23 de junho

Inscrições: link na bio do Instagram da Equatorial Pará: https://www.instagram.com/equatorial.pa?igsh=ZWljbThjcnZzcWR0