Abelhas viram tema de websérie na próxima sexta-feira (03) quando é celebrado o Dia Nacional das Abelhas

Mais de 20 mil espécies de abelhas já foram descritas no mundo todo. Só no Brasil, já foram identificadas mais de mil espécies.



Entre os polinizadores, as abelhas são os mais importantes e mais eficientes agentes. Elas são responsáveis pela polinização de vegetais, que fornecem 90% dos alimentos do mundo. Além disso, o mel produzido em apiários pode ser destinado a alimentos, cosméticos, medicamentos, biocombustíveis e outros.



Apesar de toda essa riqueza oferecida pelas abelhas, estudos mostram que elas estão desaparecendo. Produtores relatam perdas entre 30 e 50% em suas populações de abelhas em colmeias.



Com todo esse numerário e respeitando a importância da espécie, o produtor Sergio B. Kalili criou a websérie ‘As Abelhas’, onde personagens do folclore viram super heróis para combater a extinção das abelhas.



O uso de inseticidas e defensivos agrícolas associada à derrubada de espécies vegetais são as causas mais recorrentes para o desaparecimento delas. Esse é o argumento que Kalili traz e que o Curupira, o Saci, a Fulozinha, a Iara e o Boto, a Gralha Azul, o Pajé unem forças para enfrentar ameaças como o lenhador e o homem que pulveriza pesticidas ilegais, colocando em risco a sobrevivência da espécie.



O projeto soma-se a série digital que já conquistou 99 prêmios entre 160 festivais internacionais que participou. O impacto foi tão significativo que a própria ONU demonstrou interesse em adquirir os direitos da série como ferramenta de educação para a paz e a sustentabilidade.



Com criatividade, responsabilidade social e espírito empreendedor, Sérgio B. Kalili consolidou seu trabalho como referência em educação socioambiental e resgate da cultura brasileira. Atualmente presidente da Associação de Produtores Independentes (DigitalBR), ele também foi reconhecido pela Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, onde ocupa uma cadeira cujo patrono é o cartunista Ziraldo.



Para acompanhar esse trabalho, visite o site www.ligadamata.com.br e o canal do youtube.com/@Liga da Mata – YouTube