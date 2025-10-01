quarta-feira, outubro 1, 2025
Vídeo: perseguição policial em BH termina com carro “voando”


Um vídeo impressionante flagrou o momento em que um Fiat Argo roubado “decola” durante uma perseguição policial no Bairro Cardoso, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, na madrugada de domingo (28).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o incidente começou quando o motorista, de 20 anos, desobedeceu uma ordem de parada e tentou fugir em alta velocidade.

As imagens de câmeras de segurança registram a cena de cinema: ao passar por um morro na Avenida Barão de Monte Alto, o veículo ganha velocidade e chega a levantar as quatro rodas do chão. A viatura que vinha logo atrás conseguiu manter o controle, mas o condutor do carro roubado perdeu a direção logo depois.

O criminoso perdeu o controle após o “voo”, bateu no meio-fio e subiu no passeio com o veículo. Ele foi imediatamente preso pela PM e levado para a Delegacia da Polícia Civil. O carro foi removido ao depósito.

