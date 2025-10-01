Projeto Joias da Amazônia incentiva valorização do trabalho de artesãs paraenses

A criação das biojoias é inspirada na vivência, memórias e sentimentos de quatorze artesãs paraenses, que integram o projeto Joias da Amazônia. Elas representam várias regiões do estado do Pará, com suas peculiaridades na escolha das matérias-primas e na confecção dos trabalhos. Utilizam sementes como jarina, ouriço da castanha, gemas vegetais, fibra de buriti, escama de peixe, madeira certificada, látex e alumínio reciclado. Esta semana, elas participaram, em Belém, de uma nova consultoria técnica para a finalização na montagem das peças, as quais serão lançadas pelo Instituto Elabora Social.

A artesã Ana Lúcia Ervedosa, do município de Ponta de Pedras, na região do arquipélago do Marajó, conta que a peça que desenvolveu para o projeto remete às suas memórias de infância, quando costumava fazer passeios de canoa, um ritual que ainda pratica com a mãe pelos rios da região, como forma de matar a saudade. A cada contato com a natureza, ela descobre novos elementos e desenvolve novas ideias para a produção das biojoias.

“A gente para um pouquinho, desce na mata, vai passear, ali procuro as sementes, porque eu também me considero pesquisadora. Eu vou olhando todas as cascas na floresta, porque eu trabalho com isso desde 2005. Então, para mim, o meu olhar é assim, atento às árvores, aos pássaros, às maresias que se formam quando passa uma rabeta ou uma lancha. Isso tudo é inspiração”, explica.

Outra artesã paraense que participa do projeto é Maria Aparecida Matos, de Belém. Em suas andanças e observações pela cidade, vai coletando materiais para a produção dos seus trabalhos. Para a exposição Joias da Amazônia, utilizou sementes como a jarina, que ganhou novas formas e cores para compor um colar.

“Eu amo a natureza, eu amo admirar tudo que Deus criou e de lá vem a minha inspiração. Tudo que eu vejo eu vou fazendo a coleta e aí eu imagino que aquilo vai ser transformado em arte, eu só não sei como. E na hora que eu estou no meu ateliê, eu vou juntando as peças e acaba virando arte”, disse.

Lançamento – O encontro realizado com as artesãs, nos dias 29 e 30 de setembro, foi uma prévia da coleção oficial que será lançada no dia 4 de novembro de 2025, no Casarão SESI das Indústrias. A exposição das peças permanecerá aberta à visitação até o dia 28 de novembro.

De acordo com a coordenadora do Instituto Elabora Social, Beatriz Delgado, o objetivo do projeto é valorizar o trabalho das artistas locais, aproveitando como vitrine o evento da COP 30 na capital paraense.

“Nós trouxemos o nosso projeto pra cá para começar a fomentar esse trabalho aqui no Pará com as biojoias. Nossa ideia é que no futuro a gente possa ter uma escola de biojoias aqui, nos mesmos moldes que nós temos no estado do Rio, pra trabalhar esse material tão rico que tem na Amazônia, e levar ele para o Brasil e para o mundo”, afirmou.

Identidade amazônica – O Elabora Social é voltado à formação e geração de renda para mulheres de classes menos favorecidas, por meio da ourivesaria. O Instituto busca, por meio do projeto Joias da Amazônia, formar criadoras locais na produção de joias com identidade amazônica, reforçando a cultura e o potencial criativo da região.

A primeira fase do projeto ocorreu em julho deste ano, com a realização da Semana Criativa, na qual foram selecionadas 15 artesãs paraenses. Elas participaram de capacitação e receberam orientações de especialistas como Renata Abranchs (branding e tendências) e Andrea Paes (alta joalheria).

A produção das peças teve o suporte técnico de mestres locais, garantindo excelência artesanal e fidelidade à identidade amazônica. O projeto tem patrocínio da Hydro e apoio institucional da Fiepa e da Jornada COP+.