Abertura oficial do Festival de Cultura e jogos do Xingu reúne o Estado mais de 900 indígenas em celebração histórica

Uma noite marcada por emoção, cantos tradicionais e força ancestral marcou a abertura oficial do Festival de Cultura e Jogos Indígenas do Xingu, realizada nesta quinta-feira (17), na Arena de Jogos da Orla do Cais, em Altamira, no sudoeste do Pará. Com a presença de mais de 900 indígenas de 14 etnias, o evento celebrou a diversidade cultural e esportiva dos povos originários do Pará e abriu oficialmente a programação que se estende até o dia 20 de julho.

Com apresentações culturais e rituais de chegada, a abertura oficial teve ainda desfile das delegações, exibição de vídeos institucionais e a tradicional corrida de tora, realizada pelos Gavião Kyikatejê. A cerimônia contou com a presença do governador Helder Barbalho, que destacou a importância do festival como marco de valorização da cultura indígena.

“Este é um momento de celebração da nossa cultura e da nossa ancestralidade. Um momento de fortalecer as etnias, por meio dos jogos e das manifestações culturais. Fico feliz em ver o Governo do Pará, junto com a Prefeitura de Altamira, promovendo esse encontro tão simbólico. Que todos os atletas e todas as etnias aqui presentes possam representar a diversidade cultural e a força da ancestralidade do nosso povo. Precisamos estimular cada vez mais a união dos povos, a convivência entre pessoas que pensam diferente, que têm culturas e vidas distintas, mas que compartilham algo maior: somos todos brasileiros, todos paraenses, todos filhos do Xingu. Todos amamos Altamira. Aqui vemos que é possível viver em um único território, respeitar o próximo e construir uma convivência em harmonia”, afirmou o governador Helder Barbalho.

Também estiveram presentes o ministro das cidades, Jader filho, e o ministro do Turismo Celso Sabino e demais autoridades. A secretária de Estado dos Povos Indígenas, Puyr Tembé, reforçou o papel da SEPI na construção de parcerias que possibilitam eventos como este e de políticas públicas com protagonismo indígena no Pará.

“O Festival e os jogos do Xingu são uma vitória coletiva. Um espaço de afirmação cultural, de fortalecimento da nossa ancestralidade e também de visibilidade para o povo indígena que luta e tem seu esporte, que dança e resiste com dignidade. A SEPI estará presente onde for preciso para garantir que nossos povos tenham seus direitos respeitados”, afirmou a secretária.

Também esteve presente na cerimônia, o cacique Paynare Xipaia, da Terra indígena e do povo Xipaia, que destacou o significado do evento.

“Estamos muito felizes por participar deste evento, dos Jogos Indígenas, pela primeira vez aqui em Altamira. É um momento importante que fortalece cada vez mais a cultura do nosso povo e promove a troca de saberes com os outros parentes. Esse encontro é uma grande oportunidade de compartilhar experiências e levar novos aprendizados de volta para os nossos territórios”, explicou o Cacique.

Etnias do Médio Xingu e povos convidados

Com a maior diversidade étnica do Pará, a região do Médio Xingu sedia o encontro de nove etnias originárias da região: Arara, Xipaya, Kuruaya, Asurini, Xikrin do Trincheira Bacajá, Kayapó do Kararaô, Parakanã, Araweté e Juruna.

Participam ainda como etnias convidadas os povos Gavião Kyikatejê, Krimei Xikrin (do Rio Cateté) e Kayapó Mebêngôkre (TI Kayapó), vindos de outras regiões do estado. Cada delegação é composta por cerca de 65 pessoas, entre atletas, crianças e anciãos, reunindo saberes, esportes e tradições de diferentes territórios amazônicos.

PROGRAMAÇÃO

O Festival conta com disputas de nove modalidades tradicionais e esportivas, entre elas arco e flecha, tiro ao alvo, corrida de bastão, natação, canoagem, futebol e cabo de força. A programação inclui ainda apresentações culturais, rituais, desfile indígena e shows musicais de artistas como Liah Soares e atrações locais.

O Festival de Cultura e Jogos Indígenas do Xingu é uma realização do Programa Estadual de Incentivo à Cultura (Semear), da Fundação Cultural do Pará (FCP), da Secretaria de Turismo do Pará (Setur), da Secretaria dos Povos Indígenas do Pará (SEPI) e do Governo do Pará. O evento também conta com o apoio de diversas secretarias municipais, da Funai e do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) de Altamira.

