Mototaxistas de Altamira e Vitória do Xingu recebem novas motos pelo programa CredCidadão

O Governo do Pará entregou, nesta quinta-feira (17), um total de 32 motocicletas para mototaxistas de Altamira e Vitória do Xingu, por meio do programa CredCidadão Linha Mototaxista Pai D’Égua. A iniciativa busca valorizar os profissionais do transporte alternativo, renovar a frota e garantir mais segurança para quem trabalha e para quem utiliza o serviço.

Foram 22 motos para Altamira e 10 para Vitória do Xingu, somando um investimento de R$ 640 mil. As motos são novas, menos poluentes e vêm acompanhadas de itens de segurança como capacetes, luvas e coletes.

Durante a entrega, o governador Helder Barbalho reforçou o compromisso com os trabalhadores autônomos. “Com o CredCidadão, os mototaxistas têm acesso ao crédito necessário para renovar seus veículos, trabalhar com mais segurança e oferecer um serviço mais confiável à população”, destacou.

Segundo Brasilino Assunção, diretor-geral do programa, a ação contribui não só para a economia local, mas também para o meio ambiente. Já o presidente do Sindicato dos Mototaxistas de Altamira, Luiz Antônio Cardoso, comemorou os avanços: “É dignidade, modernização da frota e mais segurança para todos”.

Para os beneficiados, como Manoel Sousa, a nova moto representa uma grande mudança: “Essa parceria veio em boa hora. Vai ajudar muitos colegas que não têm condições de comprar uma moto nova. Só temos a agradecer”.

A iniciativa reforça o apoio do governo ao empreendedorismo regional e à melhoria das condições de trabalho de quem movimenta o dia a dia das cidades com muito esforço e dedicação.

Imagem: Agência Pará