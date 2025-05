Adolescente desaparecido é encontrado morto no rio Parauapebas; número de afogamentos preocupa

Foi encontrado na manhã desta terça-feira (13) o corpo de Ivan Souza Ferreira, de 17 anos, que havia desaparecido no último domingo (11) após se afogar no rio Parauapebas, no sudeste do Pará. O jovem foi levado pela correnteza e não conseguiu retornar à margem.

Apesar dos esforços do Corpo de Bombeiros nas buscas, o corpo foi localizado pelos próprios familiares em um trecho do rio. A equipe de resgate foi acionada para retirar o corpo da água.

Segundo relato de uma testemunha, Ivan foi alertado por um amigo sobre os riscos de entrar no rio, que apresentava forte correnteza e baixa visibilidade. Mesmo assim, ele decidiu mergulhar e acabou sendo arrastado. O colega ainda tentou socorrê-lo, mas não teve sucesso.

Com essa tragédia, sobe para sete o número de afogamentos registrados no rio Parauapebas apenas em 2025. A situação preocupa autoridades e moradores, especialmente porque muitos dos acidentes ocorrem em áreas sinalizadas e fora do período de veraneio.

O rio é conhecido por suas águas escuras e traiçoeiras, o que aumenta o risco de afogamentos, especialmente entre jovens e banhistas desavisados.

Imagem: Reprodução Internet