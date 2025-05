Alunos passam mal após comer bolo com suspeita de mofo em escola de Paragominas (PA)

Cerca de 20 alunos da Escola Municipal Presidente Castelo Branco, em Paragominas, no sudeste do Pará, passaram mal na manhã desta terça-feira (13) após consumirem o lanche escolar. O caso gerou preocupação entre pais e autoridades locais. Os estudantes apresentaram sintomas como enjoo, vômito e dores no estômago após comerem bolo servido durante a merenda.

Todos os alunos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, receberam atendimento médico e já tiveram alta. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o caso foi pontual e está sendo tratado com rigor.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Criança (Deaca), esteve na escola e encontrou pedaços do bolo com manchas escuras, cheiro forte e sinais de mofo. Amostras foram recolhidas para análise laboratorial.

A prefeitura informou que uma sindicância administrativa foi aberta para apurar o ocorrido e responsabilizar possíveis envolvidos. Também foi reforçado o acompanhamento junto às famílias dos alunos.

Apesar do episódio, a administração municipal destacou que a merenda da rede é reconhecida pela qualidade nutricional e pelo compromisso com a segurança alimentar. Até o momento, a causa exata do mal-estar não foi confirmada.

imagem: Reprodução