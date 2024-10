AGORA: PIX apresenta instabilidade em todo o país nesta segunda (14)

Na manhã desta segunda-feira (14/10), diversos bancos brasileiros enfrentaram problemas técnicos que afetaram o funcionamento do sistema de pagamentos instantâneos PIX. Os problemas foram reportados por vários usuários através do serviço DownDetector, que monitora falhas em sistemas online. O incidente gerou repercussão significativa, uma vez que o PIX é amplamente utilizado para transações rápidas e sem tarifas entre usuários de instituições financeiras.

PIX: Principais Bancos Afetados

Dentre os 12 sites brasileiros com o maior número de problemas registrados, 11 eram de instituições bancárias ou de serviços de pagamento. Bancos como Bradesco e C6 tiveram suas plataformas relatadas com falhas por usuários. Clientes dessas instituições relataram receber mensagens sobre indisponibilidade do serviço PIX, com sugestões para utilizar modalidades alternativas, como a TED.

Impacto nos Usuários

Os usuários afetados relataram diferentes mensagens de erro ao tentar realizar transações. Enquanto alguns clientes do C6 receberam notificações de que o aplicativo passava por atualizações, outros foram informados pelo Bradesco de que o sistema PIX estava indisponível, com a recomendação para uso da TED. Essa situação gerou frustração entre os clientes, que dependem do PIX para operações financeiras imediatas.

Resposta das Instituições

Em resposta às falhas, o Banco Central foi questionado sobre o ocorrido, mas até o momento não se pronunciou publicamente sobre as causas do problema. As instituições bancárias afetadas vêm trabalhando para restabelecer a normalidade dos serviços, porém, a falha levantou questões sobre a robustez e a capacidade de resposta dos sistemas bancários digitais.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: depositphotos.com / rafapress