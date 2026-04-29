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Governo do Pará vence prêmio nacional por conteúdo de utilidade pública nas redes sociais

Vídeo com orientações de segurança em praias garantiu reconhecimento na 15ª edição do Redes WeGov

A Secretaria de Estado de Comunicação do Pará (Secom) conquistou reconhecimento nacional ao vencer a categoria “Comunicação como Serviço”, do Prêmio Social Media Gov, durante a 15ª edição do Redes WeGov, realizada nesta terça-feira (28), em Florianópolis (SC). A premiação destaca as melhores práticas de comunicação pública digital no País.

O reconhecimento foi concedido a um vídeo, publicado em 15 de julho de 2025, durante a alta temporada do verão paraense, com orientações de segurança para frequentadores de praias e balneários. Produzido em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, o conteúdo incentivou o uso de roupas e acessórios em cores chamativas. Essa medida facilita a visualização de banhistas em situações de emergência e contribui para a prevenção de afogamentos.

Na cerimônia de premiação, o governo do Pará foi representado pelo diretor de digital da Secom, Thalmus Gama, e pelo Major Marcelo Ribeiro, do Corpo de Bombeiros do Pará.

Além da vitória na categoria, o Governo do Pará também foi indicado ao prêmio de “Melhor Conteúdo do Ano”, reforçando o alcance e a relevância da estratégia adotada. Em 2024, o Estado já havia sido destaque na premiação.

A secretária de Estado de Comunicação, Vera Oliveira, ressaltou que o prêmio evidencia a importância da comunicação pública como ferramenta de aproximação com a população.

“Essa conquista reconhece a força da comunicação pública do Pará e sua conexão direta com as políticas públicas do Estado. Quando conseguimos aproximar serviços da população com eficiência, é resultado de um trabalho integrado, voltado a atender demandas prioritárias e gerar impacto real na vida das pessoas”, afirmou.

COMUNICAÇÃO QUE SALVA VIDAS

De acordo com o CEO da plataforma Social Media Gov, Rodrigo Abella, o conteúdo se destacou nacionalmente pelo alcance e impacto social. “A publicação do Governo do Pará foi a vencedora e também a que mais gerou interações no Brasil em 2025. Foram cerca de 1,6 milhão de interações, entre curtidas, comentários e compartilhamentos. É um exemplo claro de como a comunicação pode orientar comportamentos e contribuir para salvar vidas”, destacou.

O diretor da WeGov, André Tamura, também enfatizou o papel estratégico da comunicação na gestão pública. “O prêmio reconhece o trabalho das equipes de comunicação e reforça como essa área é essencial para a prestação de serviços à população. O Governo do Pará foi reconhecido pelo impacto e pela qualidade do serviço prestado à sociedade”, afirmou.

BOAS PRÁTICAS EM COMUNICAÇÃO PÚBLICA

O Prêmio Social Media Gov valoriza iniciativas de comunicação institucional em plataformas digitais que aproximam o poder público da sociedade. A premiação reúne instituições das esferas municipal, estadual e federal, além dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, destacando experiências inovadoras e de impacto social.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias

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