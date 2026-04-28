Destinados 500 mil de reais para a melhoria da infraestrutura do campus da UFRA em Parauapebas

O deputado federal Keniston Braga, do MDB-PA, recebeu a reitora em seu gabinete e conversaram sobre os desafios estruturais que a universidade enfrenta

O deputado federal Keniston Braga (MDB-PA) recebeu em seu gabinete, em Brasília, a reitora da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Janae Gonçalves, e sua equipe técnica para tratar dos desafios estruturais enfrentados pelo campus de Parauapebas e reforçar ações de apoio à instituição.

A UFRA é uma das principais instituições de ensino superior da região Norte, com atuação em diversos municípios paraenses, reunindo milhares de estudantes e ofertando dezenas de cursos de graduação e pós-graduação voltados ao desenvolvimento sustentável da Amazônia e à formação de profissionais em áreas estratégicas.

Durante o encontro, Keniston anunciou a destinação de R$ 500 mil em emendas parlamentares para auxiliar na manutenção e melhoria da infraestrutura do campus de Parauapebas, atendendo a uma demanda que já fora apresentada por estudantes do curso de Farmácia no ano passado, que relataram dificuldades estruturais e pediram apoio ao parlamentar.

“Educação é prioridade. Hoje recebi a reitora da UFRA e sua equipe para falar sobre os desafios do campus de Parauapebas. A gente já conhece essa realidade e sabe o quanto é urgente agir. Assumi o compromisso de destinar R$ 500 mil em emendas para ajudar na manutenção e melhoria da estrutura da universidade. A UFRA é essencial ao desenvolvimento da nossa região”, afirmou o deputado.

A reitora destacou a importância do apoio institucional e a receptividade do parlamentar. “Hoje é um dia muito feliz. Viemos esperançosos, representando toda a comunidade da UFRA de Parauapebas. Esse olhar para a educação transforma vidas e transforma a região. Daqui pra frente nós vamos estar juntos”, disse.

Keniston reforçou que a iniciativa busca garantir melhores condições de ensino e aprendizagem. “Demos sequência à visita ao campus de Parauapebas e assumimos a responsabilidade de iniciar esse apoio com recursos para manutenção e reforma de ambientes da universidade”, completou.

A situação do campus de Parauapebas, segundo relatos apresentados anteriormente ao deputado, inclui limitações na estrutura física, necessidade de manutenção em salas de aula e laboratórios, além de demandas por melhorias em espaços acadêmicos essenciais ao funcionamento dos cursos. A comunidade acadêmica vinha alertando para a urgência de investimentos que garantissem condições adequadas de ensino.

Para a reitora, o gesto representa um avanço importante. “Com certeza, os bons frutos desse momento serão colhidos por toda a comunidade universitária, por todos aqueles que lutam por dias melhores para a nossa universidade, para a nossa região e para o nosso país”, afirmou.

Ao final do encontro, Keniston Braga reafirmou o compromisso com a educação pública e com o desenvolvimento regional. “Investir na UFRA é investir no futuro de muita gente. Seguimos juntos, trabalhando por Parauapebas, pelo Pará e pelo Brasil.”

Fonte e imagem: Assessoria Parlamentar