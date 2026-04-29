Vinde e Vede: Quando correr transforma corpo e mente

Por Padre Gelcimar Santos, M.P

Caro leitores em uma sociedade acelerada, onde o corpo se desgasta e a mente raramente desacelera, cresce a necessidade de reencontrar equilíbrio. Entre tantas soluções buscadas no mundo moderno, uma das mais eficazes continua sendo também uma das mais simples: o movimento. E, nas ruas, avenidas e praças, a corrida de rua tem se consolidado como uma poderosa aliada da saúde física, emocional e mental.

Mais do que exercício, correr representa uma experiência completa de reconexão. A ciência demonstra que, durante a prática, o cérebro libera substâncias essenciais ao bem-estar, como dopamina, serotonina e endorfina — neurotransmissores ligados à motivação, ao prazer, à estabilidade emocional e à sensação de recompensa. Em outras palavras, o corpo se movimenta enquanto a mente se reorganiza.

Sob a ótica da neurociência, a atividade física regular também estimula o BDNF (Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro), proteína responsável por fortalecer conexões neurais, favorecer a memória, ampliar a capacidade de aprendizado e tornar o cérebro mais adaptável às pressões do cotidiano. Não se fortalece apenas a musculatura: fortalece-se também a estrutura do pensamento.

Outro benefício importante está na redução do estresse. Ao correr, o organismo aprende a responder melhor às tensões diárias, regulando hormônios ligados à sobrecarga emocional e promovendo maior equilíbrio interno. O foco na respiração, no ritmo e no passo conduz naturalmente ao momento presente, afastando excessos mentais e pensamentos repetitivos.

Não por acaso, grandes nomes do esporte reconhecem esse poder transformador. O maratonista Eliud Kipchoge, referência mundial na modalidade, resume esse princípio em uma frase simples e profunda: “Somente o disciplinado é livre.” A disciplina do esporte, longe de aprisionar, liberta para uma vida mais consciente e saudável.

Mas se a ciência confirma, as histórias reais emocionam.

A maratonista Aline Yuriko Kikuchi Limberti, da cidade de Castanhal-PA, é exemplo dessa transformação. Participante da Maratona Internacional de Fortaleza-CE, realizada em 21 de abril, com largada às 4h30, ela encontrou no esporte mais do que desempenho: encontrou propósito.

“Comecei a correr em 2014, junto com amigos da academia, em busca de qualidade de vida. Com o tempo, a corrida se transformou em algo muito maior. Hoje, ela faz parte de quem eu sou — é onde encontro força, superação, amizades e propósito.”

Em outra experiência marcante, Aline reforça que nem sempre a maior vitória está no relógio. Mesmo diante do calor, desgaste físico e desafios do percurso, escolheu seguir respeitando seu momento. Ao final, celebrou não o tempo obtido, mas a alegria de concluir bem, com saúde e gratidão.

O mesmo sentimento ecoa na trajetória de Augusto Sérgio Florêncio Cardoso. Após vencer o sedentarismo e a obesidade, iniciou sua jornada em outubro de 2024, motivado pela busca por saúde e bem-estar. Mais tarde, decidiu enfrentar os 21 quilômetros da meia maratona.

“Depois de um ano e meio correndo, senti que estava mentalmente preparado. Nos quilômetros finais enfrentei dores no joelho esquerdo, mas seguir adiante me mostrou que a superação começa na mente. Ao vencer os 21 km, saímos transformados.”

A espiritualidade também encontra paralelo nesse caminho. A Bíblia Sagrada utiliza a corrida como símbolo de perseverança e fé: “Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.” (2 Timóteo 4:7). A mensagem permanece atual: mais importante do que a velocidade é a constância.

Pense…

Correr é mais do que avançar metros ou colecionar medalhas. É reencontrar equilíbrio em tempos de excesso, restaurar a mente em dias turbulentos e fortalecer o corpo para os desafios da vida.

Cada passo carrega ciência, disciplina e esperança. Cada chegada representa uma pequena vitória interior.

Por fim, fica o reconhecimento especial aos embaixadores da Corrida e Caminhada de Fátima: Con. Ivan, Davi Alencar, Marcelo PcD, Moisés, DJ Moisés, Augusto Cardoso, Madson Gustavo, Isis Vieira, Aline, Léa Moraes, Eunice, Carol Lyne, Jamile, Tropa Corre Fofo, Ministério Seráfico, Casa da Juventude (CAJU) e Comunidade Católica Milícia Celeste. Todos contribuem para transformar o esporte em instrumento de união, saúde e fé.

Quando os pés avançam, a mente silencia. E quando a mente encontra paz, a vida reencontra sentido.

Estamos juntos.

“Vinde e Vide” é mais do que uma coluna — é um caminho, um exercício semanal de olhar, pensar e viver melhor.

Na próxima quarta-feira, estarei aqui.

E espero você.

sanctusfe@gmail.com