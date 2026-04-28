Dia Mundial da Educação: Pará celebra avanços e R$ 1,2 bi investidos em 325 obras na rede pública

Celebrado em 28 de abril, o Dia Mundial da Educação marca, no Pará, um cenário de avanços na rede pública estadual: além da valorização dos professores e investimentos em 205 unidades educacionais já entregues em todo o Estado, desde 2019 – sendo 180 escolas e 25 creches -, o Pará mantém, atualmente, 325 obras em andamento, entre construções e reconstruções de escolas e creches, somando cerca de R$ 1,2 bilhão em investimentos do Governo do Estado na ampliação, modernização e fortalecimento das unidades de ensino.

Coordenadas pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), as ações têm priorizado não apenas a entrega de novas estruturas, mas a garantia de melhores condições de aprendizagem, com espaços mais seguros, inclusivos e adequados às necessidades de estudantes e profissionais da educação.

Investimentos reestruturam educação pública

Desde 2019, já foram entregues 205 unidades educacionais em todo o Estado, sendo 180 escolas e 25 creches. Os números refletem uma política pública voltada à redução de desigualdades e à ampliação do acesso à educação de qualidade em todo o Pará.

Na educação infantil, o programa “Creches Por Todo o Pará” tem papel estratégico ao ampliar o atendimento a crianças de 0 a 5 anos, que são projetadas para oferecer acolhimento e estrutura adequada ao desenvolvimento pedagógico, além de contribuírem para que as mães possam retornar ao mercado de trabalho. Atualmente, 25 unidades já foram entregues.

O secretário de Estado de Educação, Ricardo Sefer, ressalta que os investimentos refletem uma política pública estruturante.

“Estamos trabalhando para garantir não apenas o acesso, mas a permanência dos estudantes em ambientes adequados, que favoreçam o aprendizado e o desenvolvimento integral”, pontua o titular da Seduc.

Obras avançam – Além das entregas, o Estado mantém um amplo volume de obras em andamento. Atualmente, mais de 325 intervenções seguem em execução, entre construções e reconstruções de escolas e creches, somando cerca de R$ 1,2 bilhão em investimentos.

Entre as obras em andamento está a reconstrução da Escola Estadual Agostinho Monteiro, em Ananindeua, que já alcançou 80% de execução e terá capacidade para atender mais de 3 mil estudantes.

Novas tecnologias na educação

A implantação de salas do Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb), são um dos destaques do ensino público do Pará.

As unidades promovem o uso de tecnologias educacionais, cultura maker, robótica e inteligência artificial no ambiente escolar. Ao todo, 10 Cisebs já estão em funcionamento nas escolas estaduais.

Gestão escolar e piso de professores

Além dos investimentos estruturais, há o incentivo pelo Programa Dinheiro na Escola Paraense (Prodep), que fortalece a autonomia da gestão escolar, em parceria com os Conselhos Escolares.

Desde 2023, o Governo do Estado já destinou mais de R$ 232 milhões às escolas da rede pública. Somente em 2025, foram repassados mais de R$ 95 milhões a 708 unidades, garantindo melhorias na infraestrutura e incentivando a participação da comunidade escolar.

O Pará valoriza seus professores ao oferecer o segundo melhor salário inicial do país, no valor de R$ 8.289,89, além de R$ 1,5 mil de vale-alimentação.

O Estado também instituiu o programa Escola que Transforma, considerado o maior programa de bonificação da educação, que beneficiou cerca de 40 mil servidores em 2023.

O programa Escola que Transforma contribuiu para o avanço do Pará da 26ª para a 6ª posição no Ideb. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é o principal indicador de qualidade da educação no Brasil.