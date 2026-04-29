Limpeza emergencial desobstrui e limpa o Canal Mata Fome, no Tapanã

Uma operação emergencial foi mobilizada para a limpeza e desobstrução do Canal Mata Fome, com o objetivo de restabelecer o fluxo hídrico e reduzir alagamentos na região. A ação, encerrada anteontem, segunda-feira, 27, ocorreu após o registro de fortes chuvas no último dia 19 de abril, que agravaram o represamento da água. A ação inclui dragagem com máquinas, abertura de valas e retirada de obstáculos ao longo do canal. Entre os principais problemas estão o acúmulo de lixo e a presença de construções irregulares.

Um dos casos mais graves foi a remoção de um chiqueiro instalado dentro do Canal Mata Fome, na rua Santo Antônio, no bairro do Tapanã. A estrutura era o principal ponto de bloqueio da água na área, dificultando o escoamento e contribuindo para os alagamentos.

Enquanto a demolição avançava, outra frente de trabalho seguia ativa nas proximidades do canal. Equipes montaram uma força-tarefa para a limpeza de um lixão irregular de grandes proporções. A ação ocorreu ao longo da última semana, com retirada contínua de resíduos, como parte das medidas para reduzir os impactos das chuvas.

Mais de 800 toneladas de lixo e cerca de 120 caçambas de entulho foram recolhidas da área. O acúmulo de resíduos foi um dos principais fatores responsáveis pelo bloqueio do escoamento da água, resultando nos alagamentos.

Com a operação em andamento, a expectativa é normalizar o fluxo hídrico e diminuir os efeitos das chuvas na região. A gestão municipal destaca ainda a importância da colaboração da população, especialmente no descarte adequado de resíduos, para evitar novas obstruções e a recorrência do problema.

Capacidade da vazão do canal é parcialmente restabelecida

Reforçando o impacto técnico da ação, o secretário adjunto de zeladoria, Marcelo Mattos, destacou a relevância estratégica da intervenção como uma importante medida de mitigação dos alagamentos no bairro do Tapanã. Segundo ele, o ponto de descarte irregular vinha se consolidando como um dos principais gargalos do sistema de drenagem local, contribuindo para o acúmulo de resíduos e o comprometimento do escoamento das águas pluviais na bacia do Mata Fome.

Mattos ressaltou que a retirada do material representa um avanço significativo ao restabelecer parcialmente a capacidade de vazão do canal, reduzindo os riscos imediatos de transbordamento nas áreas mais baixas do entorno. No entanto, enfatizou que a ação, embora essencial, não é definitiva para a solução do problema.

“O serviço executado configura uma medida emergencial de mitigação, que permite melhorar o fluxo das águas e minimizar os impactos mais críticos no curto prazo. Contudo, é importante destacar que a problemática no Mata Fome é mais ampla e envolve fatores estruturais, como o aterramento de braços de igarapés por ocupações irregulares, além de condicionantes topográficas que dificultam o escoamento natural. Dessa forma, ainda serão necessárias outras intervenções complementares, de caráter estrutural e de ordenamento urbano, para que se alcance uma solução efetiva e duradoura para os alagamentos na região”, explicou Mattos.

As intervenções no Canal Mata Fome foram classificadas como ação prioritária no contexto do decreto de situação de emergência em Belém. A medida prevê a liberação imediata do fluxo do canal como resposta aos impactos provocados pelas chuvas recentes, que agravaram os problemas de drenagem na região.

Fonte e imagens: Agência Belém