Romário detona Ancelotti após derrota do Brasil e faz apelo: “Mete o pé”

Campeão do mundo pelo Brasil em 1994 fez forte cobrança ao treinador da Seleção Brasileira após a derrota por 3 a 2 para o Japão, em amistoso internacional

Da CNN Brasil

Romário, senador e tetracampeão com a Seleção Brasileira, pediu neste sábado (14) que o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, seja demitido pelo presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Samir Xaud.

A cobrança veio após a derrota do Brasil por 3 a 2 para o Japão, em amistoso disputado em Singapura.

O Brasil chegou a empatar com dois gols de Vini Jr., mas sofreu o gol da derrota nos acréscimos.

“Ancelotti, já deu! Pega tuas coisas e mete o pé! Ninguém discute tua história. Você é um dos maiores treinadores que o futebol mundial já viu, mas isso foi nos clubes. Na Seleção Brasileira, até agora, não mostrou a que veio. A gente não aguenta mais!”, afirmou Romário.

O senador também cobrou uma decisão imediata do presidente da CBF.

“Samir, você é jovem, brasileiro e acredito que queira o bem do nosso futebol. Mas tá na hora de mostrar que tem coragem pra tomar uma decisão. P****, presidente! Manda o Ancelotti embora, cara***! Não dá pra brincar com a camisa da Seleção. A gente não pode correr o risco de jogar mais uma Copa do Mundo no lixo. A hora de agir é agora!”, ressaltou.

Para Romário, Ancelotti não deu liga com a seleção.

“Futebol é assim, às vezes não dá liga. O Ancelotti definitivamente não deu. Não entendeu a dinâmica de trabalhar em seleção e, principalmente, não entendeu o que são o futebol brasileiro e a camisa canarinho. Já passou da hora de mudar. Tchau!”, concluiu o ex-jogador.

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