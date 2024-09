Alunos do Tocantins conhecem acervo fotográfico e projetos de conservação na Serra das Andorinhas

Cerca de 60 alunos do 8º e 9º anos da Escola Paroquial São Miguel, de Xambioá, no Estado do Tocantins, realizaram uma visita especial ao Memorial Fotográfico da Serra das Andorinhas e à sede da Gerência da Região Administrativa do Araguaia (GRA) do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), em São Geraldo do Araguaia. A atividade foi marcada por momentos de aprendizado sobre a importância da conservação ambiental e a valorização da biodiversidade da região.

No Memorial Fotográfico, os estudantes puderam explorar um vasto acervo de imagens que retratam a riqueza natural das Unidades de Conservação (UCs) da região. O espaço, entregue em julho deste ano pelo governador Helder Barbalho, reúne fotos que destacam a diversidade da fauna e flora locais, além dos principais atrativos turísticos, como cachoeiras, cavernas e mirantes. As imagens oferecem um verdadeiro mergulho nas belezas naturais da Serra das Andorinhas, reforçando a importância da preservação ambiental.

Além das paisagens e da vida selvagem, o acervo fotográfico registra as comunidades que vivem nas proximidades do Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas e da Área de Proteção Ambiental (APA) Araguaia. Esse conjunto de fotos proporciona uma visão abrangente das belezas naturais e culturais da região, fortalecendo a identidade local e o interesse pelo ecoturismo. “O memorial é uma ferramenta educativa poderosa. Ele não apenas encanta, mas também conscientiza sobre a importância de preservar a nossa biodiversidade”, afirmou o biólogo do Ideflor-Bio, Wagner Bastos.

Após a visita ao memorial, os estudantes participaram de uma palestra, na qual foi apresentado o Projeto “Serra das Andorinhas nas Escolas”. Durante a exposição, Wagner Bastos detalhou as UCs, seus potenciais, as atividades desenvolvidas, projetos em andamento e os desafios enfrentados na conservação das áreas. O projeto tem como objetivo promover a educação ambiental nas escolas e sensibilizar os alunos para a importância da conservação dos recursos naturais.

Wagner Bastos destacou a relevância do contato dos jovens com as ações de conservação ambiental. “É fundamental que eles conheçam o nosso trabalho e se sintam parte do processo de conservação. São os jovens que vão assumir a responsabilidade de proteger essas áreas no futuro, e a educação é o primeiro passo nesse caminho”, ressaltou o especialista.

A titular da GRA, Laís Mercedes, reforçou o papel do Memorial Fotográfico como um instrumento de sensibilização e conhecimento. “Queremos que os estudantes se tornem multiplicadores do conhecimento adquirido aqui. O Memorial e os projetos que desenvolvemos mostram que é possível conciliar conservação com desenvolvimento sustentável e turismo responsável”, destacou a gerente.

Para os alunos, a visita foi uma oportunidade de aprendizado fora da sala de aula, estimulando a curiosidade e o interesse pelo meio ambiente. A iniciativa integra as ações do Ideflor-Bio voltadas para a promoção da educação ambiental e o fortalecimento do ecoturismo na região da Serra das Andorinhas. A GRA continuará promovendo essas atividades e acredita que a sensibilização dos jovens é uma das chaves para garantir a conservação das riquezas naturais e culturais da Serra das Andorinhas para as próximas gerações.

