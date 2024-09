Pesquisa do Instituto Mentor aponta o prefeito de Portel, Paulo Ferreira como reeleito com 57,8% dos votos válidos

Se a eleição para a Prefeitura Municipal de Portel, na região de integração do Marajó, fosse hoje, o atual prefeito, Paulo Ferreira (MDB), estaria reeleito com 57,8 dos votos válidos, com 61,8% dos votos masculinos e 53,6% do público feminino. É o que atesta o Instituto Mentor de Pesquisas, que fez o levantamento no período de 11 a 15 de setembro corrente na sede e zona rural de Portel, com 400 entrevistas – 4,9% de margem de erro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral T.R.E sob o número -00468/2024. O trabalho teve a supervisão técnica do cientista político Luiz Paulo Lopes.

Segundo a pesquisa, o segundo colocado é o candidato Alex Aquino, que obteve 17,5% dos votos válidos.

O candidato Paulo Ferreira aparece na frente na pergunta espontânea de intenção de voto com 57,8%, seguido de Alex Aquino, com 17,5%. O número de indecisos ainda é de 24,8%.

ESTIMULADA

Na pergunta estimulada, o candidato Paulo Ferreira permanece em primeiro com 63,3%, seguido de Alex Aquino com 24,3%. Alessandro Gomes teve apenas 0,8%. Indecisos somaram 10,8%. Se as eleições em Portel fossem no período da coleta desta pesquisa, o candidato Paulo Ferreira estaria eleito com 63,3% dos votos totais, afirma o Instituto Mentor de Pesquisas.

Retirando-se dos totais dos votos estimulados, os 1,0% que disseram que vão votar em branco ou anular o voto e retirando-se também os indecisos, que somam 10,8%, chegaremos 88,2% de votos válidos, que são aqueles dados aos candidatos da eleição. Considerando apenas os votos válidos, que são os votos que somam para a definição do eleito nas urnas, e considerando estes a amostra de 100% dos votos, temos o seguinte: Paulo Ferreira 71,6%; Alex Aquino 27,5%; e Alessandro Gomes 0,9%.

Considerando apenas os votos válidos, Paulo Ferreira seria eleito o novo prefeito de Portel com 71,6% dos votos. Alex Aquino teria 27,5% e Alessandro Gomes teria 0,9% dos votos válidos.

REJEIÇÃO

O candidato Alex Aquino aparece como o mais rejeitado pelos eleitores, com 32,0%, seguido de Alessandro com 17,8% e Paulo Ferreira com 12,3%. Um total de 33,0% dos entrevistados disse não rejeitar nenhum dos candidatos.

APROVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

A administração do prefeito Paulo Ferreira é avaliada da seguinte forma pela população entrevistada: – ÓTIMA por 29,5% – BOA por 42,8% – REGULAR POSITIVO por 14,8% Somando-se as avalições ÓTIMA e BOA, teremos 29,5% + 42,8% = 72,3% de APROVAÇÃO ABSOLUTA.

APROVAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL

Um total de 91,7% dos Homens aprova a administração do governador Helder Barbalho, enquanto 92,3% das mulheres aprovam. No total, Helder está com 92,0% de aprovação em Portel.

Imagens: Reprodução