Amazônia Aquafest atrai milhares de pessoas para Portel, no Marajó

Portel, no arquipélago do Marajó, foi palco da sexta edição do Amazônia Aquafest, consolidado como o maior evento aquático esportivo da região. O evento se registrou nos dias 19 e 20 de abril, com mais de 25 mil pessoas por dia. A festa reuniu moradores, visitantes e atletas em uma celebração que já faz parte do calendário oficial do município.

O objetivo do evento é incentivar a prática de esportes aquáticos e integrar a população com atividades culturais e turísticas que valorizam a identidade amazônica.

A programação trouxe competições de destaque como Canoas, Natação, Arrancadão de Rabeta, Corrida de Casco e Jet Ski, além de impressionantes exibições de Flyboard e Prancha. A grande novidade deste ano foi a inclusão da canoa havaiana, modalidade que vem ganhando espaço na região.

O remador paraense Abimael da Silva Pinheiro, conhecido como “Boca”, marcou presença especial no evento, trazendo prestígio após sua participação no Campeonato Mundial de Va’a Velocidade, no Havaí, em 2024. Também aconteceu o desfile da garota molhada com desfile de belas garotas da região como Bagre, Breves e Portel.

A vencedora deste ano do concurso foi Steffany Balieiro, representante do município de Breves.

Além da movimentação esportiva, o Aquafest também foi marcado por uma intensa programação cultural. Shows musicais animaram o público nas duas noites no palco Mix na praia Arucará, com atrações regionais para cada vez mais incentivar a cultura local que celebra os ritmos amazônicos com o carimbó, tecnomelody e guitarrada.

A estrutura do palco principal encantou o público e proporcionou um espaço de lazer, dança e integração entre gerações, fortalecendo o valor cultural do evento para o município e visitantes, um público mais ou menos por noite de 25 mil pessoas.

Secretário de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo de Portel, Idinor de Oliveira falou do impacto direto na economia local. O Aquafest movimentou o comércio com geração de empregos temporários e renda para centenas de trabalhadores. Barracas de comida, feirinhas de artesanato e produtos turísticos deram o tom do evento; também os hotéis todos lotados. O AguaFest ultrapassou os limites regionais e ganhou atenção nacional.

Segundo o assessor da Secretaria de Turismo do Estado, Nildo Cruz, o evento é uma prova do potencial turístico dos municípios amazônicos e deve seguir recebendo apoio estadual. A administração municipal, liderada pelo prefeito Paulo Ferreira, foi elogiada pela organização e acolhimento, reforçando o compromisso com o fortalecimento do turismo esportivo, cultural e econômico no Pará.

Campeões – Amazônia Portel Aqua Fest 2025

Porfia de Canoa Feminina:

Cadete: Daniele Ramos

Livre: Leila Solon

Master: Ana Conceição

Porfia de Canoa Masculina:

Cadete: Marcos Amaral

Livre: Rai de Souza Samuel

Master: José Edinaldo

Prova de Caiaque Feminina:

Cadete: Jainara dos Santos

Livre: Leila Solon

Master: Ana Conceição

Prova de Caiaque Masculina:

Cadete: Marlon Nascimento

Livre: Rai de Souza Samuel

Master: José Edinaldo

Natação Masculina:

400 metros: Jo Pereira

800 metros: Jo Pereira

Natação Feminina:

400 metros: Jhessica Viana

800 metros: Jhessica Viana

Maratona Aquática (6 KM):

Única: Jo Pereira

Arrancada de Rabetas Batalha Motor até 15hp: Iran Winsterley

Texto: Guilherme BragaFotos: Ray Nonato/Delson Soares