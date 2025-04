Remo consegue vitória importante no Mangueirão contra o Coritiba que quebra invencibilidade

O Clube do Remo subiu a oito pontos na noite desta segunda-feira, 21, feriado de Tiradentes e dia que marca a morte do Papa Francisco. Venceu o Coritiba por 1 a 0, com gol de Pedro Rocha, que já é o artilheiro remista nesta terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Série B. Foi um jogo puxado, o Coxa é tido como favorito a subir para a Série A neste ano e veio a Belém com sede de vitória e de manter sua invencibilidade, mas o Leão Azul foi mais eficiente, mais competente, embora tenha jogado o tempo todo na defensiva, com marcação acirrada do adversário.

Neste momento, o Clube do Remo chega ao G4 da competição, com oito pontos, mas pode ser superado até sexta-feira, a depender de combinação de resultados.

SUFOCO

O Coritiba chegou de salto alto, jogando como clube da Série A, com grande superioridade, com a técnica vista pelos clubes da elite do futebol brasileiro. O Clube do Remo, entretanto, se viu acuado. Não obstante as mudanças feitas pela comissão técnica, o Leão não se encontrava em campo. Apesar dessa situação, com zaga confusa, Pedro Rocha, com heroísmo, conseguiu furar a marcação e abriu o placar do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ. Decorriam 47 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, houve acréscimos e a partida passou dos 50 minutos, mas Marcelo Rangel foi competente. Pedro Rocha fez um golaço, é bem verdade, mas o técnico Daniel Paulista terá de fazer uma engenharia para o próximo compromisso do Leão jogando fora de casa, com a volta do Caio Vinícius, e Jaderson terá de melhorar, haja vista ter estado fora do contexto neste jogo de hoje. Pavani também foi um jogador importante na vitória do Leão nesta noite.

PANORAMA

Agora, o Remo, que está na quarta colocação na Segundona do Brasileirão, vai ao sul do país encarar o Criciúma no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, na próxima sexta-feira, 25, às 19h. Já o Coritiba volta a campo no sábado, 26, para encarar o Operário, às 16h, no Estádio Couto Pereira, no clássico paranaense da rodada. O Remo já perdeu para o Criciúma em vezes anteriores, mas não terá medo, afinal, na história de 15 confrontos com o Coxa, venceu na noite de hoje pela primeira vez, mas tem em sua agenda quatro empates e dez derrotas.

Texto: Roberto Barbosa/Imagens: Samara Miranda/Agência Remo