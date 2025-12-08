Amazônia Jazz Band e Luiz Gabriel brilham no 2º dia do maior Natal da Amazônia

Ao som de “Oh, Happy Day”, interpretado pelo cantor mirim Luiz Gabriel e a Amazônia Jazz Band, o público aproveitou o segundo dia de programação do Natal Encantado do Parque da Cidade, o maior Natal da Amazônia, na noite de ontem, domingo, 7. Exatas 31.912 prestigiaram a programação somente neste domingo (7) no Parque da Cidade, em Belém.

“Eu estou emocionado e animado com esse momento, com o Parque decorado muito lindo, e a música ‘Oh, Happy Day’ me traz emoção e alegria. Essa vinda a Belém está sendo especial, pude andar pela primeira vez de avião”, conta Luiz Gabriel.

A Big Band do Theatro da Paz apresentou um repertório de clássicos natalinos com arranjos preparados exclusivamente para o espetáculo e com a participação do Coro Carlos.

“Encerramos o domingo com a Amazônia Jazz Band, com um show lindo que inaugura a programação musical. Nós vamos ter todos os finais de semana com atrações muito especiais. A Amazônia encerra essa temporada de 2025 em grande estilo com esse lindo espetáculo para um público tão carinhoso e que está ocupando nosso parque”, ressaltou Ursula Vidal, secretária de cultura do Pará.

A cantora Gigi Furtado fez uma participação especial no show com a interpretação da música “180”, junto com os músicos da Big Band, ato em alusão à campanha nacional “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres e do Racismo” em articulação com o Governo do Pará, por meio das Secretarias de Cultura (Secult) e da Mulher (Semu), e outros órgãos públicos.

O show é uma realização do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), do Theatro da Paz e da Academia Paraense de Música, com patrocínio master do Instituto Cultural Vale, via Lei Rouanet. E reafirma o compromisso do Estado com a democratização do acesso à arte e ao lazer.

Primeiro dia de funcionamento do Parque

Desde o início deste domingo, o Parque esteve aberto para funcionamento e recebendo visitantes, que voltaram a ocupar o espaço em todos os seus ambientes.

É o caso da comerciante Maria dos Remédios, 77 anos, que aproveitou o dia com as netas e as bisnetas. “Estou maravilhada e encantada. É tão pertinho de casa e nós precisávamos desse espaço em Belém. Está muito bonito e espero que continue, eu gostei de tudo!”

A farmacêutica Andrea Nascimento junto com sua parceira de quatro patas, Lumena, se divertiram. “Eu tô gostando muito e é maravilhoso ter um lugar que a gente possa caminhar, se divertir, se distrair e o parque tá sendo maravilhoso.

Programações culturais até o dia 06/01

Durante os finais de semana, o público poderá assistir a apresentações culturais regionais, sempre a partir das 18h, na programação do Natal Encantado do Parque da Cidade, que segue até o dia 6 de janeiro.

O Natal Encantado do Parque da Cidade, a maior programação de Natal da Amazônia, é uma parceria do Governo do Pará com a Solar Coca-Cola.

O Parque da Cidade funciona segunda-feira, das 18h às 22h e de terça a domingo, de 8h às 22h, com entrada até às 21h30. A Esplanada das Fontes está aberta ao público de terça-feira a domingo, de 8h às 11h e 14h às 18h. Já a Área Gastronômica e de Economia Criativa pode ser visitada ás segundas, das 18h às 22h e de terça a domingo, das 15h às 22h.

Confira a programação cultural completa:

Sábado | 13/12

18h – Quinteto Caxangá

19h – Coral Madrigal UEPA

Domingo | 14/12

18h – Pastorinha Filha de Sion

19h – Coro Carlos Gomes

Sábado | 20/12

18h – Claudio Jr

19h – Auto de Natal do Grupo Cruzeirinho (Soure/PA)

Domingo | 21/12

18h – Andréa Pinheiro

19h – Coral Vozes de Cristo Rei

Sábado | 27/12

18h – Bloco Afro Axé Dudu

19h – Grupo Vocal Music ART

Domingo | 28/12

18h – Balé Voo do Colibri

19h – Coral Louvores do Coração (Vigia/PA)

Sábado | 03/01

18h – Bandinha Riacho Doce

19h – Frutos do Pará

Domingo | 04/01

18h – Grupo de Expressões Parafolclóricas Uirapuru

19h – Coral COMBEL (Salinópolis/PA).

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias