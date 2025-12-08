Amazônia Jazz Band e Luiz Gabriel brilham no 2º dia do maior Natal da Amazônia

Ao som de “Oh, Happy Day”, interpretado pelo cantor mirim Luiz Gabriel e a Amazônia Jazz Band, o público aproveitou o segundo dia de programação do Natal Encantado do Parque da Cidade, o maior Natal da Amazônia, na noite de ontem, domingo, 7. Exatas 31.912 prestigiaram a programação somente neste domingo (7) no Parque da Cidade, em Belém.
“Eu estou emocionado e animado com esse momento, com o Parque decorado muito lindo, e a música ‘Oh, Happy Day’ me traz emoção e alegria. Essa vinda a Belém está sendo especial, pude andar pela primeira vez de avião”, conta Luiz Gabriel.
A Big Band do Theatro da Paz apresentou um repertório de clássicos natalinos com arranjos preparados exclusivamente para o espetáculo e com a participação do Coro Carlos.
“Encerramos o domingo com a Amazônia Jazz Band, com um show lindo que inaugura a programação musical. Nós vamos ter todos os finais de semana com atrações muito especiais. A Amazônia encerra essa temporada de 2025 em grande estilo com esse lindo espetáculo para um público tão carinhoso e que está ocupando nosso parque”, ressaltou Ursula Vidal, secretária de cultura do Pará.
A cantora Gigi Furtado fez uma participação especial no show com a interpretação da música “180”, junto com os músicos da Big Band, ato em alusão à campanha nacional “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres e do Racismo” em articulação com o Governo do Pará, por meio das Secretarias de Cultura (Secult) e da Mulher (Semu), e outros órgãos públicos.
O show é uma realização do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), do Theatro da Paz e da Academia Paraense de Música, com patrocínio master do Instituto Cultural Vale, via Lei Rouanet. E reafirma o compromisso do Estado com a democratização do acesso à arte e ao lazer.
Primeiro dia de funcionamento do Parque
Desde o início deste domingo, o Parque esteve aberto para funcionamento e recebendo visitantes, que voltaram a ocupar o espaço em todos os seus ambientes.
É o caso da comerciante Maria dos Remédios, 77 anos, que aproveitou o dia com as netas e as bisnetas. “Estou maravilhada e encantada. É tão pertinho de casa e nós precisávamos desse espaço em Belém. Está muito bonito e espero que continue, eu gostei de tudo!”
A farmacêutica Andrea Nascimento junto com sua parceira de quatro patas, Lumena, se divertiram. “Eu tô gostando muito e é maravilhoso ter um lugar que a gente possa caminhar, se divertir, se distrair e o parque tá sendo maravilhoso.
Programações culturais até o dia 06/01
Durante os finais de semana, o público poderá assistir a apresentações culturais regionais, sempre a partir das 18h, na programação do Natal Encantado do Parque da Cidade, que segue até o dia 6 de janeiro.
O Natal Encantado do Parque da Cidade, a maior programação de Natal da Amazônia, é uma parceria do Governo do Pará com a Solar Coca-Cola.
O Parque da Cidade funciona segunda-feira, das 18h às 22h e de terça a domingo, de 8h às 22h, com entrada até às 21h30. A Esplanada das Fontes está aberta ao público de terça-feira a domingo, de 8h às 11h e 14h às 18h. Já a Área Gastronômica e de Economia Criativa pode ser visitada ás segundas, das 18h às 22h e de terça a domingo, das 15h às 22h.
Confira a programação cultural completa:
Sábado | 13/12
18h – Quinteto Caxangá
19h – Coral Madrigal UEPA
Domingo | 14/12
18h – Pastorinha Filha de Sion
19h – Coro Carlos Gomes
Sábado | 20/12
18h – Claudio Jr
19h – Auto de Natal do Grupo Cruzeirinho (Soure/PA)
Domingo | 21/12
18h – Andréa Pinheiro
19h – Coral Vozes de Cristo Rei
Sábado | 27/12
18h – Bloco Afro Axé Dudu
19h – Grupo Vocal Music ART
Domingo | 28/12
18h – Balé Voo do Colibri
19h – Coral Louvores do Coração (Vigia/PA)
Sábado | 03/01
18h – Bandinha Riacho Doce
19h – Frutos do Pará
Domingo | 04/01
18h – Grupo de Expressões Parafolclóricas Uirapuru
19h – Coral COMBEL (Salinópolis/PA).
Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias