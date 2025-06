Amazônia Jazz Band se apresenta no FIMUPA 2025 sob regência de Barry Ford

A Amazônia Jazz Band sobe ao palco do Theatro da Paz, em Belém, nesta quarta-feira (4), às 20h, durante o 37º Festival Internacional de Música do Pará (FIMUPA). O espetáculo será regido pelo maestro convidado Barry Ford, que já comandou o grupo há 20 anos e retorna para esta apresentação especial.

O FIMUPA promove o intercâmbio cultural entre músicos de diferentes regiões do Brasil e do mundo. A edição de 2025 conta com 17 concertos e a participação de diversos artistas e grupos do Instituto Carlos Gomes.

No repertório desta noite, clássicos do jazz americano se misturam a obras marcantes da música brasileira, como “Carinhoso”, de Pixinguinha e João de Barros, e “Chega de Saudade”, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

Segundo Barry Ford, o concerto será uma oportunidade para compartilhar suas vivências e experiências como maestro. “Estou super feliz por apresentar essa mistura aqui”, destacou. O regente também celebrou a expectativa de uma grande plateia e garantiu um espetáculo cheio de energia.

Serviço

Evento: Amazônia Jazz Band no FIMUPA 2025

Data: 4 de junho

Horário: 20h

Local: Theatro da Paz, Belém (PA)

Ingressos: R$ 2 (disponíveis a partir das 9h desta quarta, pelo link oficial ou na bilheteria máximo de 2 por pessoa)