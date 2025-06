Dinamáquina conquista Torneio Início do COPM e festeja com torcedores

O time da Dinamáquina mostrou que pretende ganhar o Tri-Campeonato Adulto do COPM, após vencer o Torneio Início, quando derrotou na decisão a equipe do São Pedro, por 1 a 0, gol do César depois de receber uma bela assistência do jogador Santos. Antes, a Dinamáquina derrotou os adversários Fontoura (5 a 4) e Tiradentes( 1 a 0).

Os atletas que contribuíram pela conquista do título do Torneio Início foram: Diego, Cel Lídio, José Clayter, Ademar, Lemos, Cel Barra, Ailso, Cel Leão Braga, Marcus Siqueira, Coronel Santos e Yago Portal.

Logo depois as entregas das premiações houve a festa da conquista ao comando do Coronel Santos que admitiu – apesar do respeito pelos adversários -, que a questão do tricampeonato é apenas uma questão de dias, haja vista a equipe terá o retorno do jogador Ângelo Scotta, um dos destaques da temporada passada, inclusive, vem se dedicando nos treinamentos físicos que é seu grande potencial.

Texto e imagens: Nonato Batista/Ronabar